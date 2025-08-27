Filmfestspiele

Roter Teppich, Stars und viel Kino in Venedig

06:26 Minuten
Die US-Schauspielerin Julia Roberts trägt eine große Sonnenbrille und eine helle Jacke mit einem Männerkopf-Muster, als sie am Flughafen in Venedig ankommt.
Neben US-Schauspielerin Julia Roberts kommen auch die Holleywood-Stars George Clooney, Cate Blanchett und Emma Stone nach Venedig. © picture alliance / abaca / Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA
Burg, Susanne |
In Venedig beginnt die 82. Kino-Biennale - mit Hollywood-Stars wie Julia Roberts und George Clooney. Zur Eröffnung wird der Film "La Grazia" des italienischen Regisseurs Paolo Sorrentino gezeigt und die deutsche Regie-Ikone Werner Herzog geehrt.
