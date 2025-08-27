Filmfestspiele
Neben US-Schauspielerin Julia Roberts kommen auch die Holleywood-Stars George Clooney, Cate Blanchett und Emma Stone nach Venedig. © picture alliance / abaca / Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA
Roter Teppich, Stars und viel Kino in Venedig
06:26 Minuten
In Venedig beginnt die 82. Kino-Biennale - mit Hollywood-Stars wie Julia Roberts und George Clooney. Zur Eröffnung wird der Film "La Grazia" des italienischen Regisseurs Paolo Sorrentino gezeigt und die deutsche Regie-Ikone Werner Herzog geehrt.