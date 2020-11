Die Erste Deutsche Chormeisterschaft in Koblenz Singen als Wettkampf?

Moderation: Haino Rindler

Gemeinsam gegeneinander antreten? Das Ensemble Sing Out hätte die Herausforderung der Deutschen Chormeisterschaft gern angenommen. (Sing Out Ensemble / Studi43)

Auch diese Großveranstaltung musste verschoben pandemiebedingt verschoben werden, ins kommende Jahr. Vom internationalen Frauenchorprojekt "Ode for all" bleibt immerhin eine digitale Installation.

Vom 6. bis 8. November sollte in Koblenz die erste Deutsche Chormeisterschaft ausgetragen werden. Ein Hygiene- und Schutzkonzept sollte die Veranstaltung ermöglichen. In den Kategorien "Gemischte Chöre", "Männerchöre", "Frauenchöre", "Kinder- und Jugendchöre" sollten die Chöre gegeneinander antreten. Ein Eröffnungskonzert mit dem renommierten Ensemble amarcord war zum Auftakt geplant.

Innovativ in die Zukunft

Neue Impulse für die Chorszene versprachen sich die Veranstalter für das Festival, bei dem es zwar auch um Leistung, aber mehr noch um Begegnung und Feedback gehen soll. Doch kann kam es anders, die gesamte Veranstaltung musste auf November 2021 verschoben werden. Haino Rindler spricht mit Willi Becker, einem der drei künstlerischen Leiter, über die Pläne für das kommende Jahr und über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Großveranstaltungen wie die Deutsche Chormeisterschaft.

Freudevoll in die Zukunft

Außerdem geht es in der Sendung um ein internationales Frauenchorprojekt zum Beethoven-Jahr: "Ode for all". Die Komponistin Catherin Milliken hat Chöre in Serbien und Bosnien, Bulgarien und Rumänien, Zypern und der Türkei zu einzelnen Workshops aufgesucht, die dann in ein gemeinsames Konzertprojekt in Berlin münden sollten.

Beethoven wird zum Gute-Laune-Objekt beim Chorprojekt "Ode for all". (Ode for all / Kerem Uzel)

Auch dieses Projekt musste umorganisiert werden, konnte nur in Teilen und in kleinen Gruppen realisiert werden - geblieben ist eine eindrucksvolle europäisch-musikalische Konzertinstallation.