Die Echtzeit kocht Ran an den Herd!

Moderation: Mandy Schielke

Zurück an den Herd - kein anti-feministischer Backlash steckt hinter dieser Parole, sondern die neue Lust am Kochen. (Unsplash/Edgar Castrejon)

Manch ein Fast-Food-Junkie wandelte sich im Corona-Lockdown zum Hobbykoch. Wir fragen uns daher: "Was ist heute eine zeitgemäße Küche?" Darüber Auskunft geben uns unter anderem Meal-Prepper, Köche in "Ghost Kitchen" und ein Blick in Omas Kochbuch.

Der Herd rückt in Pandemiezeiten wieder ins Zentrum der Wohnung. Wenn die Restaurants zu sind, müssen wir halt selber ran. Aber was ist jetzt eine zeitgemäße Küche?

Gastronomie im Wandel

Gut organisiert sein ist immer von Vorteil. Die Meal-Prepper, die für eine ganze Woche im Voraus kochen, haben mächtig Aufwind bekommen. Auch unsere Autorin Ulrike Jährling hat mit ihrer Tochter das große Vorkochen getestet und steht jetzt mit vollen Vorratsdosen gut da, wo in vielen Schulkantinen der Betrieb noch nicht rund läuft.

Auch bei den Restaurants tut sich was. Krisengewinner scheinen die so genannten "Ghost Kitchen" zu sein. Diese "Gespensterküchen" sind Restaurants, die keine Gäste haben und nur für den Lieferservice kochen. Und weil ein Trend meistens mit einem Gegentrend auftritt, boomt gleichzeitig die gute alte Traditionsküche. Pastakochende Grannys sind Stars auf Youtube, Senioren backen in Großstadtcafes die Kuchen ihrer Kindheit nach.

Von Omas Küche zur "Planet Health Diet"

Warum die Omaküche so populär sind, erklärt Manuela Rehn, die in Altersheimen Rezepte für ihr Kochbuch "Unser kulinarisches Erbe" gesammelt hat. Darin finden sich so poetisch Gerichte wie "Das errötete Mädchen", "Knisterfinken" und "Nonnenfürzle".

Was uns auch nach der Pandemie noch erhalten bleiben wird, ist die Klimakrise und auch dagegen können wir am Herd etwas tun. Bio? Regional? Vegan? Wissenschaftler haben das genau untersucht. Heraus gekommen ist die "Planet Health Diet" - wir haben danach gekocht.