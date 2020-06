Die Dresdner Philharmonie unter Marek Janowski Von Haydn zu Hindemith - Klangbrücken II

Moderation: Stefan Lang

An drei Abenden koppeln die Dresdner Philharmoniker Musik von Haydn und Hindemith. (Dresdner Philharmonie / Rittershaus-Pauly Web)

Zwei Pariser Sinfonien von Joseph Haydn treffen auf Kammermusikalisches von Paul Hindemith. Das eine klassisch-humorvolle Unterhaltung, das andere Spiegelung einer Zeit, die den Ersten Weltkrieg hinter sich hat, und doch Haydn expressionistisch zitiert.

Paris liebte die Musik Joseph Haydns. Seine Sinfonien dominierten den gesamten Konzertkalender der Stadt. Ein regelrechter Haydn-Hype war losgetreten. Und Haydn lieferte feinste Musik. In jeder seiner Pariser Sinfonien sind vor allem die Bläserpartien mit besonders schönen Passagen versehen - Haydn vertraute auf die Musikalität des dortigen Personals.

Hindemiths Humor

Im Teil Zwei der großen Haydn-Hindemith-Trilogie stehen die Sinfonien des Klassikers als musikalischer Rahmen. Und ihr Witz, ihr Charme spiegelt sich in Hindemith Kammermusiken Nr. 1. Der Komponist, der in den 1920-er Jahren seine Kammermusiken schrieb, ist auch hier verspielt und humorvoll. Vor allem keck zeigen sich die 12 Instrumente: ein Streichquintett plus Flöte, Klarinette und Fagott, dazu eine Trompete, Schlagzeug, Harmonium und Klavier.

Wolfgang Emanuel Schmidt lehrt neben seiner solistischen Tätigkeit in Berlin und Weimar. (Wolfgang Emanuel Schmidt / Andreas Malkmus)

Hindemiths Kammermusik Nr. 3 ist für obligates Violoncello und 10 Soloinstrumente gesetzt. Dieses Werk komponierte er für seinen Bruder Rudolf, der bei der Uraufführung 1925 in Bochum brillierte. Das Violoncello steigt gleich zu Beginn solistisch ein, als ob es ein Gespräch beginnen würde. Der erste Satz erinnert dabei an ein vornehmes Grave einer französischen Ouvertüre. Im Verlauf fordert es ein präzises Spiel besonders in den hohen Lagen.

Sie wollen unser Konzert in besonderer Qualität verfolgen? Dann wechseln sie während der Sendung hier auf unseren hochaufgelösten Stream (ACC 256 kbit/sec.).

Live aus dem Kulturpalast Dresden

Joseph Haydn

Sinfonie Nr. 84 Es-Dur

Paul Hindemith

Kammermusik Nr. 1 op. 24 Nr. 1 für 12 Soloinstrumente

Kammermusik Nr. 3 op. 36 Nr. 2 für obligates Violoncello und 10 Soloinstrumente

Joseph Haydn

Sinfonie Nr. 83 g-Moll "La Poule"

Wolfgang Emanuel Schmidt, Violoncello

Dresdner Philharmonie

Leitung: Marek Janowski