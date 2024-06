Hamas-Attacke

Eine Doku bezeugt das Massaker

09:04 Minuten 364 Menschen hat die Hamas am 7. Oktober 2023 bei ihrem Angriff auf ein Festivalgelände getötet. 40 Menschen wurden entführt und als Geisel gefangen genommen. © picture alliance / Associated Press / Ohad Zwigenberg

Avidan, Igal · 14. Juni 2024, 19:05 Uhr

Mit seinem Dokumentarfilm über den Angriff der Hamas auf ein israelisches Musikfestival am 7. Oktober will er vor allem aufklären, sagt Regisseur Duki Dror. In London und New York gab es Proteste. Nun hat der Film in Berlin Premiere.