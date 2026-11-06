    Die Diva aus Israel. Edis de Philippe, Impresaria der Israelischen Nationaloper

    28:50 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Alvarez, Kira |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastMusikfeuilleton
    Zur Startseite