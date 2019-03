Die alten Tapes von "Interzone" "Ein Moment in der Geschichte, der nur einmal passiert"

Von Alke Lorenzen

Ein Rockkonzert Anfang der 80er-Jahre in Frankfurt am Main. Genau in dieser Zeit veröffentlichte auch die Band "Interzone" ihre Alben. (picture alliance / dpa / Klaus Rose)

Die Band "Interzone" mischte Anfang der 80er die West-Berliner Musikszene auf. Als dann die "Neue Deutsche Welle" über die Bundesrepublik rauschte, steuerten sie dagegen. Ihre allerersten Demoaufnahmen aber durften nie erscheinen. Bis heute.

Es ist Herbst 79 als Jim Rakete die Songs von "Interzone" zum ersten Mal hört: "Alles begann damit, dass zwei Musiker von "Interzone" zu mir ins Studio kamen und eine MC in meine Anlage stülpten, und ich wurde gewahr, dass das eine Vertonung von Wondratschek Texten war, auf R'n'B Musik und das klang für mich wahnsinnig interessant."

Rakete, der damals schon einen Namen als Musikmanager hat, ist sofort Feuer und Flamme. "Interzone" wollen für ihr Debütalbum also Texte von Wolf Wondratschek vertonen. Genauer genommen: Gedichte aus seinem gefeierten Gedichtband "Chuck's Zimmer". Ein Buch, das einen völlig neuen Sound in die deutsche Sprache bringt und Wondratschek zu einem Popstar der Literatur macht. Sänger Heiner Pudelko ist besessen von dieser Lyrik und will sie in Songs verwandeln.

Warner Brothers winkt mit Vertrag, aber das hilft nichts

Jim Rakete spielt die Demos verschiedenen Plattenfirmen vor. Am Ende winkt Warner Brothers mit einem Vertrag. Die Band steht schon mit einem Bein im Studio, als es darum geht, die Herstellungsrechte mit Wondratschek zu verhandeln. Der befindet sich Ende der 70er gerade in New York, um Box-Reportagen zu schreiben. Jim Rakete erreicht Wondratschek telefonisch im Gramercy Park Hotel: "Das Gespräch kam spätabends zu Stande, aber der Deal kam nicht zustande, weil Wondratschek eine riesige Garantie haben wollte, von der man hätte 20 Platten machen können, weil er ganz geblendet war von dem Namen Warner Brothers."

250.000 US Dollar verlangt Wondratschek für die Rechte an seinen Gedichten. Eine Summe, die die Plattenfirma nicht bereit ist, zu zahlen. Aus dem "Interzone"-Album mit den Wondratschek-Texten wird also nichts. Wondratschek selbst erreicht man heute telefonisch meist in Wien. An die konkreten Verhandlungen von damals kann er sich kaum noch erinnern:

"Das waren wunderbare, goldene, bekiffte Jahre, ich hab da mit einem halben Ohr hingehört. Natürlich hab ich immer wieder Anfragen gehabt von Sängern, die das singen wollten und ich hab alles abgelehnt. Ich habe gedacht: Das sind Gedichte, die liest man auf Papier. Analog. Die sind Rock'n'Roll genug auf dem Papier."

Gedichte brauchen keine Rockband

Seine Gedichte brauchen keine Rockband – diese Haltung vertritt Wondratschek auch heute noch vehement. Für die Vertonungen von "Interzone" hat er nun aber nach 40 Jahren doch sein Okay gegeben. Als Rakete ihm vor ein paar Monaten die Frage nach den Rechten noch einmal stellte, musste Wondratschek nicht lange überlegen: "40 Jahre ist eine lange Zeit, in der Zwischenzeit hab ich auch Jim Rakete kennengelernt, jetzt sind wir, kann ich sagen, gut befreundet und dann kam er mit dieser Geschichte. Und ich hab sehr gerne gesagt: Rakete, carte blanche, alle Rechte gehören dir für diese Sache mit ´Interzone`."

Einen Großteil der alten Demos birgt Jim Rakete im Keller der Witwe von Heiner Pudelko. Die 8-Spurbänder werden digitalisiert, remastert und in limitierter Auflage auf Vinyl gepresst. "Letzte Ausfahrt" heißt die Platte – nach einem Gedichttitel von Wolf Wondratschek. Für Jim Rakete schließt sich mit der Veröffentlichung der 40 Jahre alten Aufnahmen eine Lücke:

"Das war ein Hommage-Projekt an diese bildhaften, kinoartigen Texte von Wondratschek. Der Moment, in dem der besondere Höhepunkt der deutschen Lyrik kollidiert ist mit einer ganz wunderbaren neuen Musik – unwiederbringlich würde ich sagen. Ein Moment in der Geschichte, der nur einmal passiert ist."

Das "Interzone"-Album "Letzte Ausfahrt" ist mehr als nur ein Sammlerstück. Es ist – obwohl vor 40 Jahren geschrieben – ein neues Kapitel deutscher Popgeschichte.

