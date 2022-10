Gesprochene Heimat – Wie halten wir unsere Dialekte lebendig?

„Niederdeutsch ist eine eigenständige Sprache, sie ist auch politisch so anerkannt. Sie ist ein Teil der Kultur, in der wir leben, in der wir aufwachsen“, so Goltz. „In den Dörfern wird noch mehr Platt gesprochen als in den Städten – und auch mehr unter den Älteren. Bei den Jungen kommt die Sprache kaum mehr an. Es wird nicht mehr über die Familien vermittelt.“ Nun solle es die Schule richten. In einigen Bundesländern ist Niederdeutsch Schulfach, es gibt das Abitur auf Platt, zweisprachige Kindergärten. Reinhard Goltz bringt Lehrerinnen und Lehrern in Fortbildungen Plattdeutsch bei.



Seine Erfahrung: „Wir alle sind hochdeutsch sozialisiert. Aber was ist Deutsch? Ist es das, was uns die 'Tagesschau'-Sprecher vorsprechen? Nein, Deutsch ist mehr!“