Ich war 15 oder 16 und sehr schüchtern - und das hat mir schon irgendwie viel gebracht. Gerade als Jungschiedsrichter war ich dann auch auf Auslandsturnieren, habe Kollegen kennengelernt - wie pfeifen die. War in der Bezirksliga an der Linie, als Assistent mit in der Landesliga. Das sind alles Erfahrungen, die einen auch im Leben weiterbringen. In Berlin kennt man Schiedsrichter, in Italien habe ich Schiedsrichter kennengelernt und da ist so eine Freundschaft entwickelt worden. Es ist einfach die sportliche Aktivität am Wochenende und die Gemeinschaft in der Schiedsrichterei.