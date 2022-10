Deutschlandradio "retro"

Vor 60 Jahren, Ende Oktober 1962, stand die Welt am Rande eines Atomkriegs. Bundeskanzler Adenauer forderte die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren. Und als wenige Tage später die Kubakrise entschärft war, meinte der damalige US-Politikberater Henry Kissinger mit provozierender Lässigkeit:

„Ich glaube, dass die Kubakrise klar beweist, dass wir in der strategischen Situation den Sowjets weit überlegen sind. Wie es darauf ankam, war die Furcht vor dem Atomkrieg in Moskau viel größer als in Washington.“