Tourismus in Deutschland

Die Zahlen sind erstaunlich. 96,8 Millionen Hotelgäste gab es 2021 insgesamt in Deutschland, auf dem Land und in der Stadt. 11,7 Millionen kamen davon aus dem Ausland. Diese internationalen Gäste haben 15,8 Milliarden Euro bei uns ausgegeben. Bereits jetzt sind wir als Reiseziel in den globalen Top 10.

Wo sind bequeme Bänke und Tische, um ein Picknick zu machen? Mit Tellern und Tassen, die vor Ort, in Gemeinschaftsküchen, abgewaschen und von allen genutzt werden können? Beerdigen wir Wegwerfgeschirr! Und warum fühlen sich die Möbel im öffentlichen Raum so an, als hätte niemand Probe gesessen? Als müssten wir sie morgen austauschen?

In wenigen Dingen ähneln sich Städte in Deutschland so sehr wie in ihrem Mangel an Toiletten – und zwar an solchen, die Sonnenenergie nutzen und umsonst sind. In Berlin läuft gerade ein halbjähriger Versuch, bei dem 50 von 280 Toiletten kostenfrei sind. Ob die Auswertung ergibt, dass wir lieber zahlen?