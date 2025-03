500 Jahre Bauernkrieg

Fünf Dinge, die sie zum Bauernkrieg wissen müssen

Anfang vom Ende: Herzog Ulrich schlägt die Bauern bei Balingen im März 1525 © IMAGO / H.Tschanz-Hofmann

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email

Ein Drama, das bis heute nachwirkt: vor 500 Jahren proklamieren Bauern in Süddeutschland mehr Freiheit und Mitsprache. Die Aufständischen treten mit Mistgabeln gegen Kanonen an. Martin Luther schlägt sich auf die Seite des Adels. Es endet in einem Blutbad.