Ist das Deutsche Sportabzeichen ein Auslaufmodell?

Wenn ich mir anschaue, das Programm, worüber wir Bünde die Sportabzeichen noch beurkunden, das ist, ich weiß nicht wie alt, und auch natürlich mit dieser Prüfkarte noch immer rumzulaufen, das ist schön und gut für viele, die was in den Händen haben wollen. Aber die heutige Generation, wenn man’s attraktiver machen will, die wollen so was auf das Smartphone haben, die möchten es auch abrufen können, die möchten es uns digital schicken. Gar kein Postverkehr, die möchten die Urkunde vielleicht digital bekommen. Das soll kommen 2024. Aber ja - das würde uns sehr freuen. Das würde auch sehr, sehr viel erleichtern. Und noch mal eine andere Zielgruppe ansprechen.