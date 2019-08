Ulrike Lorenz ist die neue Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar. In ihrer Amtszeit will sie vieles anderes machen. Die Institution soll "lebendiger und quirliger" werden und die Wünsche des Publikums im Vordergrund stehen. Mehr

An der Berliner Humboldt-Universität wird es vorerst kein Zentrum für Diktaturforschung geben. Denn Studierende wollen den Historiker Jörg Barberowski nicht an der Spitze eines solchen Instituts sehen, sie werfen ihm Nähe zum Rechtspopulismus vor. Mehr

Anfangs sah es in einigen Gemeinden so aus, als ob nur die AfD bei der Landtagswahl in Brandenburg antritt. Denn die rechtspopulistische Partei plakatierte als erste. Dann zogen die anderen Parteien nach. Mittlerweile wird es eng an den Laternenpfählen.Mehr