Deutsche Streicherphilharmonie Der stetig wachsende Klangkörper

Moderation: Carola Malter

Die Deutsche Streicherphilharmonie bei einem Gastspiel in Bad Kissingen: Auf der Suche nach dem unverwechselbarem Klang (DSP/VdM)

Die Deutsche Streicherphilharmonie ist das Spitzenensemble der Musikschulen. Beim Festival Mecklenburg-Vorpommern gastiert es in diesem Jahr in Neubrandenburg und in Wismar. Die Solistin ist Julia Fischer, am Pult steht Michael Sanderling.

Die Musiker der Deutschen Streicherphilharmonie sind zwischen elf und 20 Jahre alt. In einem der bundesweit stattfindenden Probespiele haben sie sich für das Streichorchester qualifiziert. Mehrmals im Jahr nehmen sie an mehrtägigen Arbeitsphasen teil, um anschließend auf Konzerttournee zu gehen.

Besonderer Ort für künstlerische Begegnungen

Wer mitspielen darf, hat eine außergewöhnliche Zeit vor sich. Die Mitgliedschaft endet nicht nach einer Probenphase, sondern meistens erst mit dem Beginn eines Studiums oder einer Ausbildung. So ist das Streicherensemble ein stetig wachsender Klangkörper, ein besonderer Ort intensiver künstlerischer und menschlicher Begegnungen.

Unter der künstlerischen Leitung von Wolfgang Hentrich und den Mentoren des RSB wird an einem unverwechselbaren Klang gearbeitet und beständig neues Repertoire entdeckt. In dem Klangkörper "reift" der zukünftige Nachwuchs an Orchestermusikern und Solisten.

Zusammenarbeit mit Julia Fischer

2003 übernahm Michael Sanderling den Taktstock. Zehn Jahre lang leitete er erfolgreich das junge Streicherensemble, dem er als Ehrendirigent nach wie vor verbunden ist. In diesem Sommer wird er gleich mehrere Konzerte dirigieren.

Die Geigerin Julia Fischer hat sich vor allem für dieses Instrument entschieden, auch wenn sie eine hervorragende Pianistin ist. (Felix Broede)

Auch die international renommierte Geigerin Julia Fischer war schon mehrmals bei dem Orchester zu Gast. In Neubrandenburg wird sie das ihr gewidmete Konzert ihres Künstlerfreundes Andrey Rubtsov spielen. Der begabte Dirigent, Oboist und Komponist schrieb 2013 das "Konzert für Violine und Orchester", das mit seinem virtuosen Solopart der Klangwelt der Spätromantik verbunden ist.

Aufzeichnung des Konzertes vom 18. Juli 2018 in der Konzertkirche Neubrandenburg





Max Bruch

Serenade nach schwedischen Volksmelodien

für Streichorchester in c-Moll

Andrey Rubtsov

Konzert für Violine und Orchester

Franz Schubert

Rondo A-Dur für Violine und Streichorchester D 438

Dmitrij Schostakowitsch

Kammersinfonie c-Moll op. 110a nach dem Streichquartett Nr. 8 c-Moll

Arrangiert von Rudolf Barschai

Violine: Julia Fischer

Deutsche Streicherphilharmonie

Leitung: Michael Sanderling