Unser Sozialstaat versorgt Kranke, bewahrt uns vor Hunger und – zumindest meist – Obdachlosigkeit. Unser Justizsystem gehört zu den besten der Welt. Und während in der Ukraine, im Krieg zwischen Israel und der Hamas und in so vielen anderen Kriegsregionen auf der Welt jeden Tag Menschen sterben und noch viel mehr um ihr Leben fürchten, steht Deutschland auf Platz 15 der 163 im Global Peace Index erfassten Länder.

Die im Widerspruch zu alldem bei uns weitverbreitete Wehleidigkeit und Katastrophenstimmung hat ganz reale Folgen: Das Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen schwindet. Rechtsextremistische Kräfte sind so stark wie nie, ragen bis in den Deutschen Bundestag hinein. Das gesellschaftliche Klima ist feindselig geworden. Immer öfter schlägt es um in Hass und Gewalt, gegen Privatmenschen und mehr noch gegen politisch Aktive.