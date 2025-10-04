"Das glücklichste Volk der Welt" (3/7)

Über den Riss in der Mitte

60:54 Minuten Nach der Euphorie des Mauerfalls und der Einheit kam vor allem im Osten die harte Katerstimmung. Klischees setzten sich fest, die das Bild von "Ossi" und "Wessi" bis heute prägen.

1990-94: Die Crash-Jahre nach der Einheit, Ost und West prallen ungebremst aufeinander. Euphorie weicht Frust. Missverständnisse, Brüche, Jammer-Ossis vs. Besser-Wessis. Warum verwandelte sich das Glück des Mauerfalls in das Trauma der Einheit?