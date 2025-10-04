"Das glücklichste Volk der Welt" (3/7)
Nach der Euphorie des Mauerfalls und der Einheit kam vor allem im Osten die harte Katerstimmung. Klischees setzten sich fest, die das Bild von "Ossi" und "Wessi" bis heute prägen. © picture alliance / dpa / Rainer Jensen
Über den Riss in der Mitte
60:54 Minuten
1990-94: Die Crash-Jahre nach der Einheit, Ost und West prallen ungebremst aufeinander. Euphorie weicht Frust. Missverständnisse, Brüche, Jammer-Ossis vs. Besser-Wessis. Warum verwandelte sich das Glück des Mauerfalls in das Trauma der Einheit?