"Das glücklichste Volk der Welt" (2/7)
Besitz, Erbe, Schulden und Armut prägen das Leben vieler Familien in Ost- und Westdeutschland auf sehr unterschiedliche Weise. © picture alliance / Caro / Muhs
Über das, was wir besitzen und manchmal verlieren
53:49 Minuten
Unsere Reise in die Jahre 1994 bis 2014 dreht sich um Besitz, Geld, Erbe, Schulden und Armut. Wie prägen sie Zugehörigkeit – in Familien, Generationen, Ost und West? Und warum erklären diese Bruchlinien mehr über Ost und West als alte Klischees?