"Das glücklichste Volk der Welt" (2/7)

Über das, was wir besitzen und manchmal verlieren

53:49 Minuten Besitz, Erbe, Schulden und Armut prägen das Leben vieler Familien in Ost- und Westdeutschland auf sehr unterschiedliche Weise. © picture alliance / Caro / Muhs

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Unsere Reise in die Jahre 1994 bis 2014 dreht sich um Besitz, Geld, Erbe, Schulden und Armut. Wie prägen sie Zugehörigkeit – in Familien, Generationen, Ost und West? Und warum erklären diese Bruchlinien mehr über Ost und West als alte Klischees?