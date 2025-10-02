"Das glücklichste Volk der Welt" (2/7)

Über das, was wir besitzen und manchmal verlieren

53:49 Minuten
Eine leerstehende Wohnung in einem Plattenbau mit Landschaftsmotiv auf einer Fototapete.
Besitz, Erbe, Schulden und Armut prägen das Leben vieler Familien in Ost- und Westdeutschland auf sehr unterschiedliche Weise. © picture alliance / Caro / Muhs
Müller vom Hofe, Sophie/Westphalen, Andreas |
Unsere Reise in die Jahre 1994 bis 2014 dreht sich um Besitz, Geld, Erbe, Schulden und Armut. Wie prägen sie Zugehörigkeit – in Familien, Generationen, Ost und West? Und warum erklären diese Bruchlinien mehr über Ost und West als alte Klischees?
