Die Sprintfinals über 100 und 200 Meter stehen im Mittelpunkt der zweiten Staffel der Serie "Sprint" auf Netflix. "Who are the fastest men and women on the planet, we don’t really know them." Wer sind eigentlich diese Sprinter, die da an der Startlinie stehen? Das ist die Grundidee hinter der Serie, erklärt Produzent Warren Smith im hauseigenen Netflix-Podcast: Es gehe um Egos, um Psychospiele – und der Beste zu sein, und das auch so zu sagen.

"It’s all about ego, it’s all about mind Games. And it’s all about being the best. And not being scared of saying that."