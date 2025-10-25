Walzerkönig aus Wien

Johann Strauss - der Getriebene im Dreivierteltakt

Schon zu Lebzeiten wurde Johann Strauss (Sohn) in Wien verehrt. Er gilt heute als Jahrhundertgestalt, weil er Tanzmusik zur Kunst erhob.

„An der schönen blauen Donau“ machte Johann Strauss (Sohn) zum Millionär und weltberühmt. Zu seinem Walzer und seinen Polkas tanzte ganz Wien. Doch hinter dem Glanz verbarg sich ein Leben voller Selbstzweifel und Konflikten mit der Strauss-Dynastie.