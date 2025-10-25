Walzerkönig aus Wien

Johann Strauss - der Getriebene im Dreivierteltakt

160:13 Minuten
"Joseph Lanner und Johann Strauss", Gemälde von Charles Wilda aus dem Jahr 1906. Festlich gekleidete Menschen tanzen Walzer in Wien in einem Ballsaal.
Schon zu Lebzeiten wurde Johann Strauss (Sohn) in Wien verehrt. Er gilt heute als Jahrhundertgestalt, weil er Tanzmusik zur Kunst erhob. © picture-alliance / akg-images
König, Jürgen |
Audio herunterladen
„An der schönen blauen Donau“ machte Johann Strauss (Sohn) zum Millionär und weltberühmt. Zu seinem Walzer und seinen Polkas tanzte ganz Wien. Doch hinter dem Glanz verbarg sich ein Leben voller Selbstzweifel und Konflikten mit der Strauss-Dynastie.
Das Logo zum Podcast "Lange Nacht" zeigt eine Häuserzeile bei Nacht, in einigen Fenstern brennt Licht. Am Nachthimmel steht eine Mondsichel.
Aus dem PodcastLange Nacht

Podcast hören

PodcastLange Nacht

Das Logo zum Podcast "Lange Nacht" zeigt eine Häuserzeile bei Nacht, in einigen Fenstern brennt Licht. Am Nachthimmel steht eine Mondsichel.

Hier ist die Zeit für große Erzählungen: Drei Stunden für ein Thema aus Geschichte, Kunst,... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Johann Strauss (Sohn)
Zur Startseite