    Der venezianische Herkules: Francesco Cavalli

    109:39 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Silke Leopold, Michael Struck-Schloen |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastInterpretationen
    Zur Startseite