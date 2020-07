Der Tag mit Zafer Şenocak Sind die Reisewarnungen für die Türkei berechtigt?

Der türkische Außenminister Çavuşoğlu ist heute zu Gast in Berlin - und dürfte unter anderem kritisieren, dass Deutschland die Türkei weiter als Corona-Risikogebiet einstuft. Ist das gerechtfertig? Das fragen wird den Publizisten Zafer Şenocak.

Außerdem sprechen wir über folgende Themen:

Hagia Sophia: Was passiert, wenn aus dem Museum eine Moschee wird?

Autoritäre Gesetze in Russland und China: Wie umgehen mit dem "anderen System"?

Umstrittenes Bild im Städel-Museum: Was soll damit geschehen?

Warum sind die Deutschen Kino-Muffel?

Zafer Şenocak ist Autor und Publizist. Er wurde 1961 in Ankara geboren, seit 1970 lebt er in Deutschland. Senocak studierte Germanistik, Politik und Philosophie in München. Seit 1979 veröffentlicht er Gedichte, Essays und Prosa in deutscher Sprache. Er schreibt für die "tageszeitung" in Berlin und andere Publikationen. Zuletzt erschien sein Roman "Deutsche Schule".