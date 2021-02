Der Tag mit Wolfram Weimer Laschet oder Söder - wer kann besser Krise?

Zu Gast in unserer Mittagssendung: der Publizist Wolfram Weimer, ehemals Chefredakteur von Welt, Cicero und Focus. (IMAGO / Future Image)

Gibt der Bund-Länder-Gipfel endlich eine Marschrichtung in Sachen Corona vor? Laschet und Söder wären wohl beide gern Kanzlerkandidat. Das autonome Fahren kommt. Insekten brauchen Schutz, nur welchen? Und: Wie schnell Donald Trump verschwunden ist.

Bund und Länder beraten über das weitere Vorgehen in der Coronapandemie. Wegen der Virusmutationen, die inzwischen auch in Deutschland kursieren, ist mit einer Lockerung der Schutzmaßnahmen nicht zu rechnen. Bei den Gesprächen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel soll aber die schrittweise Öffnung von Schulen und Kitas diskutiert werden.

Auf Seiten der Union profilieren sich Armin Laschet und Markus Söder in Sachen Corona gerade als Krisenmanager - und wollen sich beide damit für das Kanzleramt empfehlen. In unserer Mittagssendung sprechen wir mit dem Publizisten Wolfram Weimer über den interessanten Zweikampf - und darüber, ob die Politik die richtigen Wege beschreitet, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Weitere Themen:

Insektenschutzgesetz im Kabinett: Die Bauern gehen auf die Barrikaden

Gesetzentwurf zum autonomen Fahren: Warum sich Verkehrs- und Justizministerium streiten

Amtsenthebungsverfahren gegen Trump: Ankläger und Verteidiger tragen ihre Argumente vor

Wolfram Weimer ist Verleger und Publizist. Er war Chefredakteur der Welt und der Berliner Morgenpost sowie des von ihm gegründeten Politik-Magazins Cicero und des Nachrichtenmagazins Focus.