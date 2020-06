Der Tag mit Wolfram Eilenberger Weltweiter Protest gegen Rassismus

Seit zwei Wochen protestieren Menschen in den USA gegen Polizeigewalt und Rassismus. Aber auch in Deutschland ist die Solidarität groß, wie Demonstrationen am Wochenende in mehreren Städten zeigten.

In den USA, aber auch in zahlreichen deutschen Städten, gab es am Wochenende Demonstrationen gegen Rassismus, an denen Zehntausende teilnahmen. Die Proteste werden von einer Debatte darüber begleitet, wie sich Alltagsdiskriminierung wirksam bekämpfen lässt. Darüber sprechen wir mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger.

Außerdem in dieser Sendung:

Protest in Bristol: Sklavenhändler-Statue wird gestürzt

Polizei und Rassismus: Suche nach Lösungen

US-Truppen in Deutschland: Washington droht mit Abzug

Streit um Autoprämien: SPD und Kritik aus der IG Metall

Wolfram Eilenberger, geboren 1972, hat Philosophie, Psychologie und Romanistik studiert und ist Autor zahlreicher philosophischer Sachbücher. Der Publizist hat an der University of Toronto (Kanada), der Indiana University (USA) und an der Berliner Universität der Künste gelehrt. Eilenberger war Gründungschefredakteur des Philosophie Magazins. Er ist zudem Mitglied der Programmleitung des Philosophie-Festivals phil.cologne und Moderator der Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen SRF.