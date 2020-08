Der Tag mit Wolfram Eilenberger Robert Habeck will nicht mehr Zweiter sein

Moderation: Anke Schaefer

Der Philosoph Wolfram Eilenberger ist regelmäßiger Gast in unserer Mittagssendung. (picture-alliance/dpa/Horst Galuschka)

Robert Habeck will ganz nach oben. Belarus: Was ist, wenn Lukaschenko stürzt? Die Bundesregierung denkt über den Einsatz der Ressource Wasser nach. Wird Edward Snowden tatsächlich begnadigt? Und: Philosophie in finsteren Zeiten.

Die Grünen wollen in der künftigen Bundesregierung die führende Rolle übernehmen – das hat der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck im Sommerinterview der ARD betont. Seine Partei kämpfe darum, die Union als stärkste Kraft zu schlagen, so Habeck. Niemand, der an zweiter Stelle liege, kämpfe nur um Platz zwei, betonte er. In Umfragen liegen die Grünen derzeit allerdings knapp 20 Prozent hinter der Union.

Ist das zur Schau getragene Selbstbewusstsein die richtige Strategie? Oder einfach nur Selbstüberschätzung? Das diskutieren wir mit unserem heutigen Gast in der Mittagssendung, dem Philosophen Wolfram Eilenberger.

Weitere Themen der Sendung:

Proteste in Belarus: Müssen wir auf einen Umsturz hoffen? Oder ihn fürchten?

Zunehmende Trockenheit: Umweltministerin Svenja Schulze will eine Hierachie bei der Nutzung von Wasser festlegen

Snowden wird möglicherweise begnadigt: Tut Trump für den Machterhalt wirklich alles?

Feuer der Freiheit: Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten durch Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand

Wolfram Eilenberger, geboren 1972, hat Philosophie, Psychologie und Romanistik studiert und ist Autor zahlreicher philosophischer Sachbücher. Der Publizist hat an der University of Toronto (Kanada), der Indiana University (USA) und an der Berliner Universität der Künste gelehrt. Eilenberger war Gründungschefredakteur des Philosophie Magazins. Er ist zudem Mitglied der Programmleitung des Philosophie-Festivals phil.cologne und Moderator der Sendung "Sternstunde Philosophie" im Schweizer Fernsehen SRF.