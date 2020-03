Der Tag mit Ursula Weidenfeld Konjunkturspritze gegen Folgen des Coronavirus

Finanzminister Olaf Scholz setzt auf ein Konjunkturpaket, sollte die Wirtschaft in Folge des Coronavirus leiden. Wir sprechen darüber mit der Journalistin Ursula Weidenfeld. Weitere Themen sind die Lage an der EU-Grenze zur Türkei, Fußball und Hass sowie der Tod von Ernesto Cardenal.

Um die Folgen des Coronavirus abzufedern, hält Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ein Konjunkturprogramm für denkbar. Es seien ausreichend Mittel vorhanden, um der Wirtschaft notfalls zu helfen. Er reagiert damit auf die Talfahrt an den Börsen, aber auch auf Prognosen der Industriestaaten-Organisation OECD. Sie schätzt, dass sich das für 2020 erwartete Wachstum halbieren könnte, sollte sich das Virus im asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Nordamerika weiter ausbreiten. Wir sprechen darüber mit unserem Studiogast, der Berliner Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld.

Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin, Kolumnistin und Moderatorin in Berlin. Sie studierte Wirtschaftsgeschichte, Germanistik und Volkswirtschaft an den Universitäten Bonn und München und schrieb ihre Doktorarbeit über die Wirtschaftspolitik in der Ära Adenauer/Erhard.