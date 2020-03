Der Tag mit Ursula Weidenfeld Dramatische Lage an der EU-Grenze zur Türkei

Moderation: Anke Schaefer

Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

An der griechisch-türkischen Grenze spitzt sich die Lage der Flüchtlinge zu - wir sprechen darüber mit der Journalistin Ursula Weidenfeld. Weitere Themen sind Fußball und Hass, die wirtschaftlichen Folgen von Corona sowie der Tod von Ernesto Cardenal.

Nach der Ankündigung der Türkei, die Grenzen zu öffnen, versuchen Tausende von Migranten weiter in die EU zu gelangen. Rund 13.000 Menschen harren bei Kälte auf der türkischen Grenzseite zu Griechenland aus. Doch die griechische Regierung will sie nicht einlassen. Nach Einschätzung der EU-Grenzschutzagentur Frontex könnte sich die Lage an der türkisch-griechischen Grenze in den kommenden Tagen noch weiter stark zuspitzen. Wir sprechen darüber mit unserem Studiogast, der Berliner Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld.

Die weiteren Themen der Sendung:

- Willkommenskultur in der EU: Wie sich die Stimmung verändert hat.

- Fußball und Hass: Ein Zeichen gegen Hetze im Stadion

- Corona und Wirtschaft: Finanzminister Scholz setzt auf Konjunkturpaket

- Tod von Ernesto Cardenal: Symbol für die Zerrissenheit der Katholischen Kirche

Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin, Kolumnistin und Moderatorin in Berlin. Sie studierte Wirtschaftsgeschichte, Germanistik und Volkswirtschaft an den Universitäten Bonn und München und schrieb ihre Doktorarbeit über die Wirtschaftspolitik in der Ära Adenauer/Erhard.