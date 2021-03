Der Tag mit Ulrich Khuon Pandemie-Politik: Kommen Ausgangssperren?

Moderation: Korbinian Frenzel

Ulrich Khuon ist Intendant des Deutschen Theaters. (imago images / Sabine Gudath)

Corona: Wie streng der Lockdown wird. Proteste: Wie "Querdenker" den Rechtsstaat herausfordern. Korruption: Wie es die Union mit der Transparenz hält. Vatikan: Warum homosexuelle Paare nicht gesegnet werden.

Wieder beraten Bund und Länder über eine Verschärfung des Lockdowns. Angesichts steigender Neuinfektionen gibt es die Befürchtung, dass das Gesundheitssystem schon im April überlastet sein könnte. So werden nun auch nächtliche Ausgangssperren diskutiert - ab einer Inzidenz von über 100. Gleichzeitig sind Modellprojekte in der Diskussion, die beispielsweise eine Teilnahme an Konzerten unter strengen Bedingungen erlauben. Soll der Inzidenzwert weiter das bestimmende Kriterium der Pandemie-Politik sein? Darüber sprechen wir mit dem Intendanten des Deutschen Theaters Berlin, Ulrich Khuon.

Weitere Themen:

Rechtsstaat kapituliert? Über Querdenker-Demos in Kassel und anderswo

Korruptionsdebatte in der Union: Wie viel Transparenz braucht die Politik?

Katholische Kirche: Auf Dauer reformunfähig?

Ulrich Khuon ist Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Er begann in den 1970er-Jahren als Theater- und Literaturkritiker bei der "Badischen Zeitung" und wechselte Anfang der 1980er-Jahre an das Stadttheater Konstanz. Dort arbeitete er zunächst mehrere Jahre als Chefdramaturg, bevor er Intendant wurde. Im Anschluss ging er ans Schauspielhaus Hannover und übernahm 2000/2001 die Nachfolge von Intendant Jürgen Flimm am Hamburger Thalia Theater. Seit 2009 ist er in Berlin.