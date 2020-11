Der Tag mit Ulrich Khuon Erinnerungen an einen schweren Schock

Vor fünf Jahren ermordeten Islamisten 130 Menschen in Paris. Zauberberg: von Theaterpremieren in Coronazeiten. Sind Kultureinrichtungen einfach nur Freizeitstätten? Ist Merkel unser aller Anker? Und: "Querdenker" - ein Fall für den Verfassungsschutz?

Es war ein Schock für die ganze Welt: Vor fünf Jahren terrorisierten Islamisten Paris und richteten, besonders im Konzertsaal Bataclan, ein Blutbad an. 130 Menschen wurden ermordet, fast 700 verletzt.

In der Zeit, die seitdem vergangen ist, hat die westliche Welt den islamistischen Terrorismus nicht in den Griff bekommen: Erst kürzlich wurde der Pariser Lehrer Samuel Paty auf offener Straße enthauptet - er hatte es gewagt, zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karrikaturen im Unterricht zu zeigen.

Ist Frankreich überhaupt auch nur einen Schritt weitergekommen in den letzten Jahren? Steht die französische Gesellschaft noch zusammen? Darüber wollen wir mit Ulrich Khuon sprechen, dem Intendanten des Deutschen Theaters in Berlin. Er ist heute zu Gast in unserer Mittagssendung.

-"Der Zauberberg" als Livestream: von Theaterpremieren in Coronazeiten

- Infektionsschutzgesetz: Sind Kultureinrichtungen einfach nur Freizeitstätten?

- Bundeskanzlerin Merkel so beliebt wie lange nicht: Anker für eine verunsicherte Gesellschaft?

- "Querdenken": ein Fall für den Verfassungsschutz?

Ulrich Khuon ist Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Er begann in den 1970er-Jahren als Theater- und Literaturkritiker bei der "Badischen Zeitung" und wechselte Anfang der 1980er-Jahre an das Stadttheater Konstanz. Dort arbeitete er zunächst mehrere Jahre als Chefdramaturg, bevor er Intendant wurde. Im Anschluss ging er ans Schauspielhaus Hannover und übernahm 2000/2001 die Nachfolge von Intendant Jürgen Flimm am Hamburger Thalia Theater. Seit 2009 ist er in Berlin und seit 2017 auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins.