Der Tag mit Ulrich Khuon Ein Triell auf der Theaterbühne: Gut inszeniert!

Moderation: Axel Rahmlow

In Hamburg unvergessen: Ulrich Khuon, seit 2009 Intendant des Deutschen Theaters Berlin. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Wie sähe ein Triell auf der Theaterbühne aus? Bundestag: letzter Sitzungstag. Wie umgehen mit dem Impfstatus im Theaterbetrieb? Die Ergebnisse des 3. Weltklimaberichts wurden vorab geleakt. Und: Kulturschaffende fordern Unterstützung für Afghanistan.

Was wäre, wenn das Kandidaten-Triell vor der Bundestagswahl im Theater stattfinden würde? Wie sollten sich die Kandidatinnen und Kandidaten inszenieren? Oder tun sie es schon? Wie ließe sich ein Triell auf die Theaterbühne bringen? Wir fragen den Theatermann und langjährigen Intendanten Ulrich Khuon.

Weitere Themen der Sendung:

Bundestag: Letzter Sitzungstag, unter anderem zur Neufassung des Infektionsschutzgesetzes

Covid-19 im Theater: Wie umgehen mit möglicher Offenlegung des Impfstatus?

Scientist Rebellion: Gibt es eine "neue" Herangehensweise an Wissenschaft?

Offener Brief: Kulturschaffende fordern Unterstützung für afghanische Aktivisten

Ulrich Khuon ist seit September 2009 Intendant des Deutschen Theaters Berlin, zuvor wirkte er in Konstanz, Hannover und am Thalia-Theater in Hamburg. Im Frühjahr 2020 wurde Ulrich Khuon mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Neben seinem Eintreten für eine demokratische Debattenkultur wurde damit sein Engagement für Geschlechtergerechtigkeit und der Einsatz für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern gewürdigt.