Der Tag mit Teresa Koloma Beck Olaf Scholz, der ungeliebte Kanzlerkandidat

Moderation: Axel Flemming

Mit der Soziologin Teresa Koloma Beck sprechen wir auch über die Debatten zu Lockerungen für Geimpfte und Genesene. (Teresa Koloma Beck.)

Viele Vorbehalte beim linken Parteiflügel gegen Kanzlerkandidat Scholz: Nominiert die SPD ihn trotzdem? Wie kann Deutschland bis 2045 klimaneutral werden? Kommt nach der Wahl in Schottland jetzt die Unabhängigkeit? Facebook gegen Trump - wie viel Macht darf eine Plattform haben?

Beim SPD-Parteitag am Sonntag will Olaf Scholz die letzte Hürde auf dem Weg zur Kanzlerkandidatur nehmen: Seine Nominierung muss von den Delegierten noch bestätigt werden. Die SPD braucht Scholz - aber wie viel Rückhalt hat er wirklich in der Partei? Darüber sprechen wir mit der Soziologin Teresa Koloma Beck von der Universität der Bundeswehr.

Außerdem in der Sendung:

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts - Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden

Lockerungen für Geimpfte und Genesene - wird die Spaltung herbeigeredet?

Schottland nach der Wahl - kommt jetzt die Unabhängigkeit?

Trump bleibt bei Facebook gesperrt - wie viel Macht darf die Plattform haben?