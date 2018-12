Der Tag mit Stefan Gosepath Wie kann der Migrationspakt Wirkung zeigen?

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Philosoph und Autor Stefan Gosepath. (imago / Horst Galuschka)

Mit unserem Studiogast, dem Philosophen Stefan Gosepath, sprechen wir über Menschenrechte und den Migrationspakt, über den Bahnstreik und die Gelbwesten-Proteste, die der französischen Regierung derzeit das Leben schwer machen.

In unserer heutigen Sendung beschäftigen uns die Menschenrechte: Unter anderem werfen wir anlässlich des 70-jährigen Jubiläums einen Blick auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN.

Am heutigen Montag soll der UN-Migrationspakt unterzeichnet werden. Viele Experten meinen: Er sei längst überfällig. Ist Migration ein Menschenrecht? Und eine weitere Frage schließt sich an: Wenn er denn endlich, nach zähem Ringen, unterzeichnet ist - welche Wirkung wird der Pakt haben? Denn was hat die Welt - und die rund 250 Millionen Flüchtlinge und Migranten davon, wenn er ohne konkrete Folgen bleibt?

Bahnstreik und Gelbwesten

Ein weiteres Thema, das uns beschäftigt: der Bahnstreik. Können Fahrgäste einfach so in Geiselhaft genommen werden?

Außerdem geht es um die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich: Wieweit dürfen Proteste gegen soziale Ungleichheit gehen - und was tun gegen die rechtsradikalen Strömungen in der Bewegung?

Stefan Gosepath lehrt am Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Gerechtigkeit, Gleichheit, Menschenrechte, Verantwortung und Demokratie. Zuletzt war er Visiting Scholar am Department of Philosophy der New York University und der Columbia University.