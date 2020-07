Moderation: Anke Schaefer

Das Ende des Gütersloher Corona-Lockdowns per Gerichtsbeschluss: Welche Konsequenzen das Urteil hat, diskutieren wir mit dem Philosophen Stefan Gosepath. Weitere Themen: Büchner-Preis für Elke Erb, die Debatte um die Polizei - und der 80. Geburtstag Ringo Starrs.

Unverhältnismäßig und nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar: Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat am Montag den von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) verhängten Lockdown für den Kreis Gütersloh gekippt. Da die Gefährdungssituation in einzelnen Teilen des Landkreises sehr unterschiedlich war, hätte eine differenziertere Regelung getroffen werden müssen, argumentierten die Richter.

Über das Urteil und wie es zu bewerten ist, sprechen wir mit Stefan Gosepath, Professor für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin.

Außerdem in der Sendung:

ist Professor für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Gerechtigkeit, Gleichheit, Menschenrechte, Verantwortung, Demokratie, Theorien der Vernunft und Rationalität, Moralphilosophie, Ethik und Handlungstheorie. 2017-18 war er Visiting Scholar am Department of Philosophy der New York University und der Columbia University.