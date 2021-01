Der Tag mit Sebastian Puschner Wie ginge eine Kapitol-Erstürmung für BLM-Aktivisten aus? Moderation: Anke Schaefer

Sebastian Puschner ist bei der Wochenzeitung "der Freitag" verantwortlich für Politik und Wirtschaft. (Heike Blenk Heike Blenk)

Hätte es einen Unterschied gemacht, wenn Black-Lives-Matter-Aktivisten oder linke Demonstranten das US-Kapitol gestürmt hätten? Und wie steht es um den Populismus? Auch spannend: Pandemiestrategien in Asien und Elon Musks Wette auf die Zukunft.

Noch immer schauen die Weltnachrichten vor allem auf die USA, wo radikale Anhänger des republikanischen Präsidenten Donald Trump das Kongressgebäude in Washington stürmten, um eine Bestätigung des demokratischen Herausforderers und neu gewählten Präsidenten Joe Biden im Amt zu manipulieren.

Den vorwiegend weißen, konservativen, rechtsgesinnten Demonstranten standen zunächst nur wenige Einsatzkräfte gegenüber. Und teilweise gingen sie kaum gegen die Eindringlinge vor. Nun steht die Frage im Raum: Wäre das Kapitol gegen Black-Lives-Matter-Proteste besser geschützt worden?

Nachdem der Populismus in den vergangenen Jahren nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland große Erfolge erzielen könnte, könnte nun möglicherweise ein Wechsel bevorstehen. Kommt jetzt die neue Blütezeit der Demokratie?, möchten wir von dem Wirtschafts- und Politikjournalisten Sebastian Puschner wissen.

Weitere Themen der Sendung:

Wie sehen Pandemiestrategien in Asien aus?

Wette auf die Zukunft: Elon Musk ist jetzt reichster Mensch der Welt

Online-Duden wird gegendert: Ist das eine einseitige Sprachbeeinflussung?

Der Journalist Sebastian Puschner studierte Politik-, Verwaltungswissenschaften und Philosophie in Potsdam und ließ sich anschließend an der Deutschen Journalistenschule in München zum Redakteur ausgebilden. Zunächst arbeitete er bei der "taz", 2014 wechselte Puschner zu "Der Freitag". Seit 2017 ist er dort verantwortlich für Politik und Wirtschaft, seit März 2020 stellvertretender Chefredakteur.