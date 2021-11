Der Tag mit René Schlott Neue Coronamaßnahmen - wieder auf Kosten der Freiheitsrechte?

Moderation: Vladimir Balzer

Mit dem Historiker und Publizisten René Schlott sprechen wir auch über die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer, die am 5.11. 100 Jahre alt wird. (Angela Ankner)

Einige Bundesländer verschärfen die Coronamaßnahmen - zu Recht? Zehn Jahre NSU-Aufdeckung - haben wir aus dem Fall gelernt? Rechtsextremismusvorwürfe gegen Schlossmäzen Ehrhardt Bödecker - eine vorbildliche Reaktion der Familie? Und: Klimagipfel - ein überkommenes Format?

2G - 3G, eine Testpflicht auch für Geimpfte, Booster-Impfungen für alle? Angesichts stark steigender Corona-Neuinfektionen diskutiert die Politik erneut über schärfere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu begrenzen. Zu Recht? Darüber sprechen wir mit dem Historiker und Publizisten René Schlott, der sich als Verteidiger von Freiheitsrechten in der Corona-Pandemie einen Namen gemacht hat.

Außerdem in der Sendung:

Zehn Jahre Aufdeckung des NSU: die richtigen Lehren gezogen?

Margot Friedländer: eine unermüdliche Mahnerin gegen den Nationalsozialismus

Rechtsextremismusvorwürfe gegen Ehrhardt Bödecker: die Familie des Berlin Schlossmäzens distanziert sich

Klimagipfel - ein überkommenes Format?

René Schlott ist Historiker und Publizist in Berlin. Er wurde 1977 in Mühlhausen geboren und studierte nach einem Diplom der Betriebswirtschaft Geschichte, Politik und Publizistik in Berlin und Genf. 2011 wurde er mit einer kommunikationshistorischen Arbeit an der Universität Gießen promoviert. Er ist Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam.