Der Tag mit Ralph Bollmann Ostdeutschland: Vom Gefühl, abgehängt zu sein

Moderation: Anke Schaefer

Ralph Bollmann ist Journalist und Buchautor. (imago/IPON)

Nach einer Umfrage fühlen sich 74 Prozent der Ostdeutschen abgehängt vom Westen. Warnschuss für den Wahlkampf? Darüber sprechen wir mit "F.A.S."-Redakteur Ralph Bollmann. Außerdem: Premier Johnson, Alter und Technik, AKK - und das Wetter.

Eine Allensbach-Umfrage im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat ein verfestigtes ostdeutsches Lebensgefühl festgestellt. Danach sehen 74 Prozent der Ostdeutschen große Unterschiede in den Lebensverhältnissen zwischen Ost und West - eine Steigerung um zehn Prozent binnen vier Jahren. Was heißt das für die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen?

Heute wird Boris Johnson als britischer Premierminister vereidigt. Zwar haben ihn zwei Drittel der Tories gewählt. Doch seine Partei ist wie das ganze Land gespalten, wenn es um den Brexit geht. Kann Johnson versöhnen?

Die zunehmende Digitalisierung überfordert viele ältere Menschen. Was, wenn zum Beispiel das Flugticket nur noch online buchbar ist? Wird der Umgang mit Technik immer mehr zu einer Frage der Teilhabe?

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde vereidigt. Sie hat bereits einiges angekündigt - zum Beispiel mehr Geld für die Bundeswehr - und damit den Unmut der SPD auf sich gezogen. Wie steht AKK das Amt?

Ralph Bollmann wurde 1969 in Bad Dürkheim geboren. Seit 2011 ist er wirtschaftspolitischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin, seit 2017 zusätzlich stellvertretender Leiter des F.A.S.-Wirtschaftsressorts. Buchveröffentlichungen: "Lob des Imperiums. Der Untergang Roms und die Zukunft des Westens" (2006), "Reform. Ein deutscher Mythos" (2008), "Walküre in Detmold. Eine Entdeckungsreise durch die deutsche Provinz" (2011), "Die Deutsche. Angela Merkel und wir" (2013).