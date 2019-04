Der Tag mit Ralph Bollmann Mehr Zeit für die Brexit-Briten

Rest in peace? Vermutlich nicht. Der Brexit kommt - nur wann, ist derzeit völlig unklar. (imago images / ZUMA / RobxPinney)

Die EU gibt den austrittswilligen Briten vermutlich mehr Zeit. Doch wofür? Deutschland hat jetzt ein Klimakabinett. Warum? Haben die Medien das Mieten-Thema unterschätzt? Und: Kuhglocken vor dem Kadi.

Der Historiker Ian Kershaw warnt, dass der Brexit das Zeug dazu hat, einen "langsamen Zusammenbruch" der Europäischen Union einzuläuten. Doch die EU-Staats- und Regierungschefs haben momentan noch ganz andere Sorgen: Sie müssen heute in Brüssel auf einem Sondergipfel verhindern, dass Großbritannien ungeordnet die Union verlässt.

Überfällige Reaktion auf die "Fridays for Future"-Proteste?

Momentan sieht es so aus, als würde die britische Premierministerin Theresa May erneut mehr Zeit bekommen, um die Abgeordneten im Unterhaus von der Sinnhaftigkeit des Austrittsabkommens zu überzeugen. Die nächste Fristverlängerung: Führt die irgendwo hin? Diese Frage stellen wir dem Wirtschaftsjournalisten Ralph Bollmann, der heute unser Gast in der Mittagssendung ist.

Außerdem auf unserer Agenda: Deutschland hat jetzt auch ein Klimakabinett. Bundeskanzlerin Merkel und einige Ministerinnen und Minister sitzen dort zusammen, um mehr gegen die Erderwärmung zu tun. Man kann das als überfällige Reaktion auf die "Fridays for Future"-Proteste betrachten. Oder als Show-Veranstaltung. Flankierend dazu beschäftigen wir uns mit der Frage, wie viel Einfluss wir überhaupt auf die Politik haben. Und auch über Kuhglocken wollen wir reden.

Der Wirtschaftjournalist Ralph Bollmann wurde 1969 in Bad Dürkheim geboren. Seit 2011 ist er wirtschaftspolitischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin, seit 2017 zusätzlich stellvertretender Leiter des F.A.S.-Wirtschaftsressorts. Buchveröffentlichungen: "Lob des Imperiums. Der Untergang Roms und die Zukunft des Westens" (2006), "Reform. Ein deutscher Mythos" (2008), "Walküre in Detmold. Eine Entdeckungsreise durch die deutsche Provinz" (2011), "Die Deutsche. Angela Merkel und wir" (2013).