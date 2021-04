Der Tag mit Ralph Bollmann CDU-Chef Armin Laschet siegt im Machtkampf der Union

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Wirtschaftsredakteur Ralph Bollmann arbeitet für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". (picture alliance / Frank May)

Bei der Kanzlerkandidatur in der Union hat sich CDU-Chef Armin Laschet durchgesetzt. Sein Rivale, CSU-Chef Markus Söder, akzeptierte das CDU-Vorstandsvotum für Laschet und zog sich aus dem Wettstreit zurück.

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat die Entscheidung des CDU-Bundesvorstands für eine Kanzlerkandidatur Armin Laschets akzeptiert. "Die Würfel sind gefallen", sagte Söder in München. "Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union." Nach dem Votum des CDU-Bundesvorstands für eine Kanzlerkandidatur seines Vorsitzenden Laschet zieht sich Söder damit aus dem Wettstreit zurück. Wir diskutieren darüber mit Ralph Bollmann, wirtschaftspolitischer Korrespondent der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" in Berlin.

Weitere Themen der Sendung:

Grünen-Kanzlerkandidatin: Erste Medienauftritte von Annalena Baerbock

Mercator-Studie: Migration und Integration in Coronazeiten

Bundesnotbremse: Effekte der eingeschränkten Ausgangssperre

Ralph Bollmann, geboren 1969 in Bad Dürkheim, ist wirtschaftspolitischer Korrespondent der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" in Berlin, seit 2017 außerdem stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts. Er studierte Neuere Geschichte, Politikwissenschaft und Öffentliches Recht in Berlin, Bologna und Tübingen. 1997 trat er in die Redaktion der "tageszeitung" (taz) ein und beschäftigte sich schließlich als Chef des Parlamentsbüros vor allem mit der Politik der Kanzlerin.