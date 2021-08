Der Tag mit Olaf Scholz SPD-Kanzlerkandidat: Man muss Politik erklären

Moderation: Jagoda Marinić und Korbinian Frenzel

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz beim Interview mit Deutschlandfunk Kultur im Willy-Brandt-Haus. (Deutschlandradio / Christian Kruppa)

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz als Nachfolger von Angela Merkel? Laut Umfragen läuft es immer besser für ihn. Doch was würde er anders machen? Eine Stunde stellt er sich den Fragen: zu Globalisierung, Mindestlohn, Gerechtigkeit und Klimakrise.

Den Vorwurf, er würde im Falle seines Einzugs ins Kanzleramt den Regierungsstil Angela Merkels fortsetzen, hört Olaf Scholz oft. Sie sei nicht sein Vorbild, betont der SPD-Kanzlerkandidat. Er sei kurz nach Helmut Schmidts Amtsantritt in die SPD eingetreten. Seine Vorstellung von guter Politik habe viel damit zu tun:

"Ich fand zum Beispiel immer sehr gut an Helmut Schmidt, dass er Politik erklärt hat. Das ist etwas, was ich viele Jahre, ja Jahrzehnte eigentlich, vermisst habe", so Scholz. Er glaube, dass es den Bürgerinnen und Bürgern ähnlich gehe. "Man muss das, was man tut, auch erläutern." Das habe er sich auch für die Zukunft vorgenommen.

Scholz spricht in der Sendung über die "Zuversichtskrise" in den reichen Ländern des Westens, über den Zusammenhang von Globalisierung und Populismus, und er erläutert seine Vorstellungen von guten Arbeitsplätzen sowie seine Pläne für die Bewältigung der Klimakrise.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist seit 2018 Bundesminister der Finanzen und Vizekanzler. Regierungserfahrung hat er über viele Jahre gesammelt – als Bundesminister für Arbeit und Soziales (2007-2009) und Erster Bürgermeister von Hamburg (2011-2018). Bei seiner Bewerbung um den SPD-Parteivorsitz, gemeinsam mit Klara Geywitz, unterlag er 2019 dem Team Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Zum Kanzlerkandidaten wählte ihn seine Partei mit 96,2 Prozent der abgegebenen Stimmen.