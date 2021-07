Der Tag mit Nadine Lindner Endlich offen

Moderation: Anke Schaefer

Unser Gast in der Mittagssendung: Nadine Lindner. (Deutschlandradio / Anja Schäfer)

Das Humboldt Forum öffnet seine Pforten. Wird die Flut zum Corona-Superspreader-Event? Was anders bleibt: ein Hoch auf die kleinen Räume. Der Büchnerpreis geht an Clemens J. Setz. Und: Philipp Amthor hat ein Foto-Problem.

Endlich wird das Humboldt Forum auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seit vielen Jahren entzünden sich an diesem Ort viele gesellschaftliche und kulturpolitische Debatten - und so wird es wohl auch bleiben. Was wird aus dem Humboldt Forum? Diese Frage diskutieren wir in unserer Mittagssendung. Gast ist Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio.

Die weiteren Themen:

Überschwemmungen: Wird die Flut zum Corona-Superspreader-Event?

Was bleibt anders? Ein Lob der kleinen Dinge.

Literatur: Büchnerpreis für Clemens J. Setz.

Auf dem Pferdefestival: Philipp Amthor lässt sich mit Neonazis fotografieren.

Seit 2016 ist Nadine Lindner Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandradio. Zuvor berichtete sie zweieinhalb Jahre als Landeskorrespondentin aus Sachsen. Lindner studierte Politikwissenschaft, Journalistik und Afrikanistik in Leipzig.