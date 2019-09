Der Tag mit Michael Koß Blaues Auge bei den Landtagswahlen - und jetzt?

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Politologe Michael Koß (Michael Koß)

Wird aus der Protestpartei eine Volkspartei? Jeder vierte Wähler hat in Sachsen und Brandenburg für die AfD gestimmt. Welche Koalitionen sind möglich? Belebt oder lähmt das die Demokratie? Schwierige Fragen, die wir mit dem Politologen Michael Koß besprechen.

Nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen analysieren wir mit dem Politologen Michael Koß die Ergebnisse:

- Blaues Auge - und jetzt? Welche Koalitionen sind möglich?

- Wer repräsentiert die Zivilgesellschaft? Gibt es einen Ausweg aus der Polarisierung?

- Jeder Vierte in Sachsen und Brandenburg wählt rechtsaußen - belebt oder lähmt das die Demokratie?

Außerdem schauen wir nach Großbritannien. Der neue Premierminister Boris Johnson übt massiv Druck auf die Brexit-Gegner unter den Abgeordneten der eigenen konservativen Tory-Partei aus. Johnson will sein Land notfalls auch ohne Abkommen aus der EU führen. Die Opposition und auch einige Abgeordnete der regierenden Tories wollen das unbedingt verhindern.

- Boris Johnsen gegen das Parlament: Wer setzt sich durch?

Der Politologe Michael Koß, geboren 1976 in Alfeld/Leine, studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Rechtswissenschaft in Göttingen, Besançon und Uppsala. Er promovierte 2008 und war dann bis 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politik und Regieren in Deutschland und Europa an der Universität Potsdam. 2013 wechselt er an das Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft der Ludwig-Maximilians Universität München. Seit 2014 ist Koß außerdem Mitglied des Center for Advanced Studies. 2018 habilitierte sich Koß mit einer Arbeit über die Entwicklung der legislativen Demokratie in Westeuropa. Momentan hat er eine Vertretungsprofessur an der TU Dresden inne.