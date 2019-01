Der Tag mit Mathias Greffrath Soll Merkel den Briten die Leviten lesen?

Moderation: Anke Schaefer

Bei den Griechen stand Bundeskanzlerin Merkel auf der Matte, bei den Briten nicht - warum? Außerdem in unserer Mittagssendung: der Kohlekompromiss, Politikberatung im Zwielicht und rote Schals als Antwort auf gelbe Westen.

Auf dem Europa-Parteitag seiner Partei am Wochenende hat FDP-Chef Christian Lindner der Bundesregierung vorgeworfen, zu wenig gegen einen ungeordneten Brexit zu tun. Bundeskanzlerin Merkel sei während der Griechenland-Krise nach Athen gereist - in London sei sie hingegen zu wenig gewesen. Soll Merkel den Briten sagen, wo es langgeht? Das fragen wir den Publizisten Mathias Greffrath, der heute in unserer Mittagssendung zu Gast ist.

Rote Schals gegen gelbe Westen

Außerdem auf der Agenda: der Kohlekompromiss, den fast alle gut finden - womöglich, weil er noch so herrlich unkonkret ist? Der Feinstaub-Streit ist zu einer Debatte über das Verhältnis von Politik und Wissenschaft geworden. Und: In Frankreich wehren sich nun rote Schals gegen gelbe Westen. Wer ist stärker?

Mathias Greffrath, geboren 1945, ist Schriftsteller und Journalist. Anfang der 1990er-Jahre leitete er die Zeitschrift "Wochenpost" in Berlin. Inzwischen schreibt Greffrath als freier Journalist unter anderem für "Die Zeit", die "Süddeutsche Zeitung" und die deutsche Ausgabe von "Le monde diplomatique". Greffrath ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac und im PEN-Zentrum Deutschland. 2014 erhielt er den Otto Brenner Preis für sein Lebenswerk.