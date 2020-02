Der Tag mit Mathias Greffrath Sanders gewinnt - Vorentscheidung bei US-Vorwahlen?

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Journalist und Schriftsteller Mathias Greffrath (picture alliance/Horst Galuschka/dpa)

Die Themen der Sendung: Bernie Sanders siegt in New Hampshire - was bedeutet das für die US-Demokraten? Außerdem: Wäre Markus Söder ein Kandidat für die CDU-Spitze? Diskussion über den Zölibat, Rückkehr der Werkswohnungen, Gesetz gegen die Wegwerfmentalität.

Der Demokrat Bernie Sanders hat im US-Bundesstaat New Hampshire das Rennen um die Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im November gewonnen. Was sagt das über die Stimmung bei den Demokraten aus?

Markus Söder ante portas? Könnte der bayerische CSU-Ministerpräsident das Führungsproblem der Union lösen und Annegret Kramp-Karrenbauer beerben?

Um dem dramatischen Priestermangel im Amazonasgebiet etwas entgegenzusetzen, könnte der Zölibat gelockert werden - um schon Verheirateten und solchen, die gerne heiraten möchten, das geistliche Amt schmackhaft zu machen.

Wieder beim Chef wohnen?

Mancherorts scheint sich ein Comeback der guten alten Werkswohnung abzuzeichnen: Um dem dramatischen Mangel an Wohnungen und an Fachkräften, die keinen Wohnraum finden, zu begegnen, könnten große Unternehmen künftig wieder Wohnungen für ihre Belegschaft bereitstellen.

Ware bestellt, unbenutzt wieder zurückgeschickt - und ab in den Schredder mit der Neuware. So handhaben das offenbar nicht wenige große Versandhändler. Kann ein Gesetz diesen Wahnsinn stoppen?

Mathias Greffrath ist Schriftsteller und Journalist. Anfang der 90er-Jahre leitete er die Zeitschrift "Wochenpost" in Berlin. Seither schreibt Greffrath als freier Journalist unter anderem für "Die Zeit", die "Süddeutsche Zeitung" und die deutsche Ausgabe von "Le Monde diplomatique". Greffrath ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac und im PEN-Zentrum Deutschland.