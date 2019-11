Der Tag mit Martina Weyrauch Hat AKK ihr Pulver schon verschossen?

Moderation: Anke Schaefer

Martina Weyrauch, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung, ist in der Mittagssendung zu Gast. (picture alliance/dpa/Patrick Pleul)

Beim CDU-Parteitag hat Annegret Kramp-Karrenbauer die Machtfrage gestellt - ein mutiger Schritt oder Zeichen von Schwäche? In Hannover will die NPD gegen Journalisten demonstrieren. Und: Wie wirkt sich Bewegungsmangel auf Jugendliche aus?

Beim Bundesparteitag der CDU in Leipzig hat die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer überraschend die Machtfrage gestellt. Die 1000 Delegierten stärkten der Chefin daraufhin deutlich den Rücken, auch ihr größter Rivale Friedrich Merz versicherte ihr seine Loyalität. War das Manöver von AKK also ein gelungener, mutiger Schachzug, um die Partei auf Linie zu bringen? Oder ist es doch eher ein Zeichen von Schwäche, wenn die Vorsitzende schon ein Jahr nach ihrer Wahl die Vertrauensfrage stellen muss?

Und was bedeutet das alles für die anstehende Entscheidung in Sachen Kanzlerkandidatur? Ist der stehende Applaus der Delegierten schon eine Vorentscheidung oder wird Friedrich Merz seinen Anspruch aufrecht erhalten? Darüber sprechen wir in der Mittagssendung mit unserem heutigen Gast: Martina Weyrauch, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für Politische Bildung.

NPD-Demonstration gegen Journalisten findet statt

Weitere Themen: Die NPD-Demonstration in Hannover darf nach der endgültigen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts nun doch stattfinden - unter Auflagen. 100 NPD-Anhänger wollen gegen kritische Journalisten protestieren. Was kann die politische Bildung gegen ein verfestigtes rechtsextremes Gedankengut tun? Die allermeisten Jugendlichen bewegen sich laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO zu wenig. Auch in Deutschland, wo sich nur 20 Prozent der Jungs und 12 Prozent der Mädchen eine Stunde am Tag bewegen. Wie wirkt sich dieser Bewegungsmangel auf das Lernverhalten der Jugendlichen aus?

