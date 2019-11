Der Tag mit Marina Münkler Mehr Verantwortung, weniger Parlamentarier

Moderation: Anke Schaefer

Die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. (imago images / Gerhard Leber)

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will einen Nationalen Sicherheitsrat. Kanzleramtsminister Peter Altmaier will ein schlankeres Parlament. Außerdem: Bildung in der DDR, Gesundheits-Apps auf Rezept. Und: Neue Erkenntnisse zum aufrechten Gang.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will einen Nationalen Sicherheitsrat für Deutschland etablieren. Das sagte die CDU-Politikerin in einer Grundsatzrede an der Universität der Bundeswehr in München. Es gebe neue Herausforderungen, insbesondere durch autoritäre Staaten. Und es sei an der Zeit, dass Deutschland seine Interessen kraftvoller wahrnehme und mehr Verantwortung übernehme. Die Verteidigungsausgaben will Kramp-Karrenbauer deutlich erhöhen.

Das klingt danach, als wolle die Verteidigungsministerin die jahrzentelang geübte Zurückhaltung beim Einsatz deutscher Soldaten aufgeben. Längst überfällig oder unrealistisch? Das diskutieren wir mit der Dresdner Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler.

Außerdem: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier setzt sich für eine Verkleinerung des Bundestages, weniger Wahltermine und eine geringere Zahl an Bundesministern ein. Ergibt das Sinn? Was können wir uns vom Bildungssystem in der DDR abgucken? Gesundheits-Apps auf Rezept: Gefährlicher Unsinn oder medizinische Zukunft? Und: Die Wiege des Menschen - müssen wir sie neuen Forschungsergebnissen zufolge von Afrika nach Europa verlegen?

Marina Münkler ist Literaturwissenschaftlerin, sie lehrt und forscht in Dresden. Zusammen mit ihrem Mann Herfried Münkler veröffentlichte sie 2016 das vieldiskutierte Buch "Die neuen Deutschen". Zuletzt erschien "Abschied vom Abstieg - Eine Agenda für Deutschland".