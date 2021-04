Der Tag mit Margaret Heckel Neuer Lockdown, alte Ideen?

Armin Laschet will den "Brückenlockdown", Jens Spahn mehr Freiheiten für Geimpfte. Modellprojekte für Öffnungen: Lernen wir auch daraus? Kann man Großkonzerne global besteuern? Und: Start für den freiwilligen Wehrdienst.

Erst plädierte er immer wieder für Öffnungen, nun hat Armin Laschet seine Meinung offenbar geändert. Angesichts der weiterhin hohen Corona-Fallzahlen pocht Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident auf härtere Maßnahmen für die nächsten "zwei, drei Wochen". Er will nun in der nächsten Bund-Länder-Runde über einen "Brückenlockdown" sprechen.

Brückenlockdown: ein neuer Begriff in der Coronadebatte. Hilft er weiter oder verbergen sich dahinter einfach nur alte Ideen, die Laschet begrifflich ein wenig aufhübschen will? Das diskutieren wir in unserer Mittagssendung mit der Journalistin Margret Heckel.

Weitere Themen:

Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn: mehr Freiheiten für Geimpfte?

Öffnungen in Modellprojekten - werden diese wissenschaftlich sinnvoll begleitet?

Höhere Steuern für große Konzerne - gibt es Chancen für eine globale Einigung?

Wehrdienst reloaded: der "freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz" beginnt.

Margaret Heckel ist Journalistin, Moderatorin und Publizistin. Sie wurde 1966 in Heidelberg geboren und hat dort und in den USA Volkswirtschaft studiert. Heckel schrieb für die "Wirtschaftswoche", arbeitete als Korrespondentin in Moskau. Ihr Buch "So regiert die Kanzlerin" – eine Reportage über Angela Merkel – wurde ein Bestseller.