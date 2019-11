Der Tag mit Margaret Heckel AfD-Parteitag - Personalfragen statt politischer Inhalte?

Die Journalistin Margaret Heckel beschäftigt sich unter anderem mit dem demografischen Wandel. (imago images / Müller-Stauffenberg)

Alexander Gauland tritt ab. Die AfD wählt eine neue Spitze. Aber wo bleiben die Inhalte? Darüber sprechen wir mit der Journalistin Margaret Heckel. Weitere Themen: der New Green Deal der EU-Kommission, die Treckerdemo, BER und der Black Friday.

In Braunschweig wählt die AfD eine neue Parteispitze: Alexander Gauland will nicht mehr. Jörg Meuthen will bleiben. Gaulands Wunschnachfolger ist Tino Chrupalla. Als weitere Kandidaten treten die Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst und Gottfried Curio an, sowie die Landtagsabgeordneten Dana Guth und Wolfgang Gedeon. Aber wo bleiben bei der Personalfrage die politischen Inhalte? Das fragen wir die Journalistin Margaret Heckel.

Weitere Themen der Sendung:

Der Green New Deal der neuen EU-Kommission, Narrativ für Europa?

Treckerdemo – die größten Bauern haben den meisten Einfluss!

Macht und Ohnmacht der Verbraucher - Kaufnixtag statt Black Friday?

BER – nun aber wirklich: Eröffnung Halloween 2020

Margaret Heckel ist Journalistin, Moderatorin und Publizistin. Geboren 1966 in Heidelberg hat Volkswirtschaft in Heidelberg und in den USA studiert. Sie schrieb für die "Wirtschaftswoche", arbeitete als Korrespondentin in Moskau. Ihr Buch "So regiert die Kanzlerin" – eine Reportage über Angela Merkel – wurde ein Bestseller.