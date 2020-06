Der Tag mit Maja Göpel Randale im öffentlichen Raum: Welche Debatte darüber brauchen wir?

Moderation: Korbinian Frenzel

Die Politökonomin und Transformationsforscherin Maja Göpel (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

Die Ausschreitungen vom Wochenende in Stuttgart sind schwer einzuordnen. Mit unserem Studiogast, Maja Göpel, resümieren wir die Reaktionen. Außerdem geht es um das Konjunkturprogramm, um Erwartungen an die Wissenschaft, die geplante EU-Digitalsteuer und zwei Bildungsberichte.

Waren die Ausschreitungen gegen die Polizei am Wochende in Stuttgart nur ein singuläres Ereignis? Welche Bedeutung hat Gewalt im öffentlichen Raum in Deutschland? Gibt es Zusammenhänge mit Protesten und Ausschreitungen zum Beispiel in den USA? Diese Fragen polarisieren, ohne dass die Debatte Kontur gewinnen würde.

Randale im öffentlichen Raum - welche gesellschaftliche Debatte darüber brauchen wir? Das fragen wir unseren Studiogast, die Politökonomin Maja Göpel.

Die weiteren Themen der Sendung sind:

- Krisenpolitik und die Umwelt - Steckt genug Klima im Konjunkturprogramm?

- Erwartungen an die Wissenschaft - Schadet Corona dem Vertrauen in Forschung?

- EU-Digitalsteuer für Tech-Konzerne - Wie hilft die Digitalisierung der Umwelt?

- "Neue" alte Ungleichheiten in der Bildung - Corona verschärft Bildungsgefälle

Maja Göpel ist Medienwirtin und promovierte 2007 in politischer Ökonomie. Sie forscht vor allem zu den Themen Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Transformation. Zuletzt erschien von ihr das Buch "Unsere Welt neu denken: Eine Einladung" (Ullstein, 2020).