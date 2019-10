Der Tag mit Liane Bednarz Proteste in Hongkong: Was sollte Europa tun?

Die Juristin und Publizistin Liane Bednarz (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Angeschossene Demonstranten, verprügelte Polizisten, Brandsätze: Die Situation in Hongkong eskaliert weiter. Was kann Europa tun? Das fragen wir Liane Bednarz. Weitere Themen: Österreich nach der Wahl, die Aktionen von Extinction Rebellion und der im Kampf gegen Rechtsextremismus überforderte Staat.

"Helfen Sie uns!" Mit diesem Appell kam der Hongkonger Aktivist Joshua Wong vor einigen Wochen nach Deutschland. Doch bisher haben weder die deutsche noch andere europäische Regierungen nennenswerte Schritte unternommen, um die Protestbewegung in Hongkong zu unterstützen. Obwohl die Lage täglich schlimmer wird und am Freitag per Notstandserlass ein Vermummungsverbot in der ehemaligen britischen Kronkolonie durchgesetzt wurde. Müsste Europa hier nicht handeln? Doch wenn ja, was könnten die EU oder einzelne Mitgliedsstaaten tun? Darüber sprechen wir mit der Juristin und Publizistin Liane Bednarz.

Außerdem in der Sendung:

Nach der Wahl in Österreich: Wie man Rechtspopulisten in den Griff bekommt

Schwarz-Grün: Wie viel Potenzial in dieser Koalition steckt

Kampf gegen rechtsextreme Strukturen: Wie sehr der Staat überfordert ist

Extinction Rebellion kündigt Blockaden an: Wo die Grenze der zulässigen Radikalität liegt

Liane Bednarz, Jahrgang 1974, ist Juristin und Publizistin. Zahlreiche Veröffentlichungen in der "Tagespost", im "Tagesspiegel", in "Christ & Welt"/DIE ZEIT, im "European" und auf den Autoren-Blogs "Starke Meinungen" und "CARTA". 2014 wurde sie mit dem Feuilletonpreis "Goldener Maulwurf" ausgezeichnet.