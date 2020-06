Der Tag mit Liane Bednarz Brauchen wir mehr Solidarität in der Europäischen Union?

Moderation: Anke Schaefer

Die Juristin und Publizistin Liane Bednarz (Liane Bednarz)

In der EU stehen harte Verteilungskämpfe bevor. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft von einem außergewöhnlichen Akt der Solidarität in der Coronakrise.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der Coronakrise zu außerordentlichen Anstrengungen und Solidarität in der Europäischen Union aufgerufen. Merkel sagte im Interview mit verschiedenen europäischen Zeitungen die Coronapandemie sei eine "Herausforderung beispiellosen Ausmaßes". Nun sei es "geboten, dass Deutschland nicht nur an sich selbst denkt, sondern zu einem außergewöhnlichen Akt der Solidarität bereit ist", sagte sie unter anderem der "Süddeutschen Zeitung".

Die Kanzlerin rief dazu auf, den "starken europäischen Binnenmarkt zu erhalten und in der Welt geschlossen aufzutreten". Merkel appellierte wenige Tage vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft an den Gemeinschaftssinn der EU. Es werden harte Verteilungskämpfe unter den Mitgliedern erwartet, die von der Bundesregierung in den nächsten Monaten moderiert werrden müssen. Wir sprechen darüber mit unserem Studiogast, der Publizistin Liane Bednarz.

Weitere Themen der Sendung sind:

- Krisenmanagement in NRW: Laschet und der CDU-Vorsitz

- AfD-Machtkampf: Rechtsstreit um Andreas Kalbitz geht weiter

- Facebook: Späte Reaktion auf Kritik und Werbeboykott

- Präsidentenwahl in Polen: Das Machtmonopol der PiS wackelt

Liane Bednarz, geboren 1974, ist Juristin und Publizistin. Die Autorin hat zahlreiche Texte unter anderem im Berliner "Tagesspiegel", in der Wochenzeitung "Die Zeit", und auf den Autoren-Blogs "Starke Meinungen" und "Carta" veröffentlicht. 2014 wurde sie mit dem Feuilletonpreis "Goldener Maulwurf" ausgezeichnet.